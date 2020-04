Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Verkehrsunfälle mit verletzten Zweiradfahrern +++

Oldenburg (ots)

Drei Personen sind am Montag bei Verkehrsunfällen im Stadtgebiet leicht verletzt wurden.

Der erste dieser Unfälle ereignete sich am 7.45 Uhr am Marschweg. Ein 60-jähriger BMW-Fahrer wollte vom Marschweg nach rechts auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen. Dabei übersah er eine 19-jährige Radfahrerin, die rechts neben seinem BMW auf dem für Radfahrer freigegebenen Gehweg in derselben Fahrtrichtung unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß; die Radfahrerin stürzte und zog sich dabei leichte Beinverletzungen zu. (449371)

Zu einem ähnlichen Abbiegeunfall kam es um 13.40 Uhr an der Ecke Hindenburgstraße/Meinardusstraße. Ein 31-jähriger Mann aus Delmenhorst befuhr mit seinem Mercedes Sprinter die Hindenburgstraße und beabsichtigte, nach rechts in die Meinardusstraße abzubiegen. Dabei kam es zur seitlichen Kollision mit einer 27-jährigen Radfahrerin, die auf dem Radweg der Hindenburgstraße in Richtung Roonstraße unterwegs war. Die Frau wurde ebenfalls leicht verletzt. (448703)

Um 19.10 Uhr wurde die Polizei zu einem Unfall am Stau gerufen. Hier war der 37-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades gestürzt. Der Mann hatte die Straße Stau in Richtung Wehdestraße befahren, als der 69-jährige Fahrer eines Audi aus einer Parklücke heraus zurücksetzte. Es kam zur Berührung beider Fahrzeuge, wodurch der Motorradfahrer stürzte und leicht verletzt wurde. (449566)

Der Unfalldienst der Polizei bittet Zeugen dieser Unfälle, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden.

