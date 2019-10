Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Personenkontrollen

Mainz (ots)

Im Rahmen des BaSIs-Konzepts (Bausteine für die Sicherheit in der Innenstadt) wurden in der Nacht vom 25.10.19 auf den 26.10.19 mehrere Personen in der Mainzer Altstadt kontrolliert, welche durch ihr Verhalten den eingesetzten Beamten auffielen. Die Personen wurden jeweils dazu ermahnt, sich gebührend zu benehmen und anschließend aus den Kontrollen entlassen.

