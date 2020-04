Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des PK Bad Zwischenahn Brand eines Waldstückes

Oldenburg (ots)

Am Sonntag, dem 19.04.20, gegen 14:52 Uhr, kam es in einem Waldstück in 26180 Rastede, OT Loy, Loyer Weg, aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Flächenbrand von ca. 50 qm. Diverse Freiwillige Feuerwehren der Umgebung konnten den Brand unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Brand geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Rastede, Tel: 04402/92440, zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK Bad Zwischenahn

Telefon: +49(0)4403/927 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell