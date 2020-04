Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates BVad Zwischenahn

Oldenburg (ots)

Diebstahl aus Wohnung in Wiefelstede-Heidkamperfeld

Am Samstag, 18.04.2020, verschafft sich gegen 15:45 Uhr eine unbekannte männliche Person durch eine unverschlossene Terrassentür Zugang zu einem Wohnhaus an der Straße Hoher Kamp in Heidkamperfeld und entwendet eine Geldbörse mit Bargeld. Beim Verlassen des Grundstücks wird der Täter gesehen. Er flüchtete mit einem metallicgrünen VW Polo in Richtung Neusüdende. Der Täter soll 20-30 Jahre alt und ca. 165 cm groß sein, dabei eine dickliche Figur und dunkle Haare haben. Hinweise bitte an die Polizei Bad Zwischenahn unter der Rufnummer 04403/9270

