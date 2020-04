POL-OL: +++Randalierer in Westerstede+++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

+++Randalierer in Westerstede+++ In der Nacht zu Samstag wird eine Funkstreife der Westersteder Polizei auf ein offenes Feuer im Außenbereich eines Bistros an der "Kirchenstraße" aufmerksam. Bei näherer Betrachtung stellt die Streife fest, dass es sich um einen nunmehr in voller Ausdehnung brennenden Schirm handelt, der durch die Feuerwehr abgelöscht werden muss. Da weder eine Selbstentzündung noch ein technischer Defekt in Frage kommet, ist von einer vorsätzlichen Inbrandsetzung auszugehen. Dieser Verdacht erhärtet sich, als eine weitere Streife in unmittelbarer Nähe eine Sachbeschädigung zum Nachteil des Kirchenbüros feststellt. Hier sind im Eingangsberich zwei Blumenkübel umgekippt und ein Gitterrost aus der Halterung genommen worden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Personen im Eingangsbereich des Kirchenbüros gesehen haben, da diese sich dort längere Zeit aufgehalten haben dürften. Hinweise werden unter der bekannten Telefonnummer entgegen genommen.

