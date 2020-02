Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Jugendliche klauen und wehren sich

Freiburg (ots)

Drei Jugendliche haben am Donnerstag, 06.02.2020, in Bad Säckingen in einem Einkaufsmarkt geklaut. Als sie erwischt wurden, wehrten sie sich gegen das Festhalten. Gegen 10:30 Uhr war der Diebstahl beobachtet worden. Die drei Tatverdächtigen sollen gemeinsam zwei Flaschen mit einem alkoholhaltigen Getränk eingesteckt haben. Der Ladendetektiv konnte zusammen mit einem Passanten zwei der Täter festhalten. Der Dritte konnte fliehen. Einer der Ertappten setzte sich körperlich zu Wehr, so dass der Passant dadurch leicht verletzt wurde. Der Zweite zeigte sich verbal sehr aggressiv. Die Polizei zeigt die beiden im Alter von 14 und 17 Jahren an.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell