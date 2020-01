Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 08.01.2019: Reiskirchen

Grünberg: Viel zu schnell im dichten Nebel unterwegs - Geschwindigkeitsmessungen auf der A 5 und die Folgen

Gießen (ots)

Viel zu schnell im dichten Nebel unterwegs waren mehrere Autofahrer am Sonntagnachmittag auf der A 5 zwischen den Anschlussstellen Reiskirchen und Grünberg. Beamte der Polizeiautobahnstation Mittelhessen hatten auf diesem Teilstück, das in Richtung Kassel führt, Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Aufgrund der sehr schlechten Sichtverhältnisse wurde auf dem Display der Verkehrszeichenanlage "80 km/h und Nebel" angezeigt. Die Polizeibeamten schätzten die Sichtweite auf etwa 100 Meter.

Innerhalb von zwei Stunden mussten die Beamten sieben Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr ziehen. Der "Spitzenreiter", ein 38 - Jähriger Autofahrer aus Niestetal, wurde mit 129 km/h "geblitzt". Auf ihn kommt ein Fahrverbot von einem Monat und ein Bußgeld von 160 Euro zu. Ein weiterer ausländischer Fahrer musste eine Sicherheitsleistung von 100 Euro zahlen. Auch die anderen müssen mit Verwarnungen rechnen.

Zuletzt mussten die Beamten der Polizeiautobahnstation, die in Butzbach ihren Sitz hat und mit der A 5 und der A 45 zwei große Abschnitte in Hessen betreut, immer wieder solcher Nebenunfälle aufnehmen. Grund dafür war zumeist die zu hohe Geschwindigkeit auf Strecken mit sehr geringer Sichtweite. Beispielhaft dafür kam es am Neujahrsmorgen auf der A 45 bei Florstadt im Wetteraukreis zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und einem Schaden von fast 50.000 Euro. Offenbar war ein 57 - Jähriger Autofahrer mit seinem Audi Q 5 mit hoher Geschwindigkeit trotz geringer Sichtweite in eine Nebelbank gefahren und mit voller Wucht in einen anderen PKW gekracht.

Um weitere Nebelunfälle zu verhindern, sollen bei entsprechender Wetterlage durch die Mitarbeiter der Polizeiautobahnstation in den nächsten Wochen weitere Kontrollen durchgeführt werden.

Jörg Reinemer Polizeisprecher

