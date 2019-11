Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: BC) Schwendi - Strohlager brennt nieder

Ca. 200.000 Euro Schaden entstanden bei einem Brand in Großschaffhausen.

Ulm (ots)

Autofahrer teilten an Allerheiligen gegen 6.20 Uhr der Feuerwehr einen Feuerschein zwischen Groß- und Kleinschaffhausen mit. Die Rettungskräfte entdeckten wenig später ein Strohlager bei einem Aussiedlerhof in Großschaffhausen, das brannte. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da in dem ca. 40 Meter langen und ca. 25 Meter breiten, nach allen Seiten offenen Lager ca. 700 Stroh- und Heuballen sowie mehrere Anhänger für landwirtschaftliche Zwecke untergestellt waren. Das Blechdach des Strohlagers wurde durch die Flammen vollständig zerstört. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen entstand ein Schaden von ca. 200.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache steht noch nicht fest. Kriminaltechniker nahmen die Ermittlungen auf und sicherten Spuren.

