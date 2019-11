Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Autoscheiben eingeschlagen

Ein Vandale war von Donnerstag auf Freitag in der Ulmer Oststadt unterwegs.

Ulm (ots)

Der Unbekannte schlug in der Nacht zum Freitag mutwillig die Scheiben mehrerer Autos ein. Bislang sind der Polizei sieben Fahrzeuge gemeldet worden. Unterwegs war er demnach auf dem Parkplatz Stockmahd, An der Baindt und in der Profosengasse. Doch vermutlich trieb er noch in weiteren Straßen der Oststadt sein Unwesen. Offenbar ging es dem Täter jedoch nur um Zerstörung, denn an Wertsachen hatte er kein Interesse. Zwar durchwühlte er die Autos, ließ jedoch selbst Geldscheine unbeachtet zurück. Die Ulmer Polizei sicherte die Spuren und fahndet nun nach dem Vandalen.

Polizeipräsidium Ulm

