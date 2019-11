Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach/Riß - Einkaufsbummel dauert länger als geplant

Ein Ehepaar wurde versehentlich in einem Einrichtungshaus eingeschlossen.

Ulm (ots)

Vor verschlossenen Türen stand ein Ehepaar, als sie am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr ein Einrichtungshaus verlassen wollten. Offensichtlich überhörten sie die Durchsage, dass das Geschäft schließt. Da sich kein Angestellter mehr im Einrichtungshaus befand, wandte sich das Ehepaar in seiner Verzweiflung an die Polizei. Den Ordnungshütern gelang es schließlich einen Verantwortlichen zu erreichen, der die Eingeschlossenen gegen 20.45 Uhr befreite.

++++++++++++++++2051381 Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell