Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Rot an der Rot

Jugendbude geht in Flammen auf

Vollständig abgebrannt ist eine Bude, die von jungen Leuten als Treffpunkt genutzt wird.

Ulm (ots)

Ausfallen musste die geplante Halloweenparty von Jugendlichen in Tristolz. Ihre Bude ging in Flammen auf. Wie die Polizei mitteilte, machte ein Mitglied der Bude am Donnerstagnachmittag gegen 17.00 Uhr im Holzofen Feuer. Zu diesem Zeitpunkt war das Innere des Gebäudes bereits entsprechend dekoriert. Gäste waren noch nicht anwesend. Gegen 19.00 Uhr bemerkte ein Autofahrer, dass die Bude in Flammen stand. Löschversuche von Anwohnern und der Feuerwehr konnten nicht verhindern, dass die Hütte abbrannte. Dabei explodierten auch mehrere Gasflaschen, die darin gelagert waren. Es wurde niemand verletzt. Der entstandene Schaden beträgt ca. 15.000 Euro. Der Polizeiposten Ochsenhausen nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.

++++++++++++++++2051127 Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell