POL-E: Essen: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebesduo - Fotos

45141 E.-Frillendorf: Mit Fotos einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einer Frau und einem Mann, die am 22. Dezember 2018 Werkzeugmaschinen aus einem Getränkemarkt an der Manderscheidtstraße gestohlen haben sollen.

Das mutmaßliche Täterpaar betrat gegen 17.15 Uhr den Getränkehandel und ging zielstrebig auf eine Auslage mit Werkzeugen der Firma Bosch zu, welche über Treuepunkte an Kunden verkauft werden sollten. Die weibliche Tatverdächtige entnahm drei Koffer mit Trennschleifern, wickelte sie in ein Tuch und passierte die Kasse, während die männliche Person die Kassiererin in ein Gespräch verwickelte.

Die Täter entfernten sich anschließend mit einem silberfarbenen SUV mit Rechtslenker und britischem Kennzeichen. Da alle anderen Ermittlungsansätze derzeit ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Öffentlichkeitsfahndung angeordnet.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu den Tätern und deren Identität machen? Ist dieses Täterpaar schon einmal irgendwo in Erscheinung getreten? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /bw

