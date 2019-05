Polizei Essen

POL-E: Essen: Vermisste 59-Jährige aus Altendorf tot aufgefunden

Essen (ots)

45149 E-Margarethenhöhe: Mit einem Großaufgebot suchte die Polizei in der Nacht von Samstag (4. Mai) auf Sonntag (5. Mai) nach der vermissten 59-jährigen Ute O. (wir berichteten). Am heutigen Tag (10. Mai), gegen 13.00 Uhr wurde am Külshammerweg auf der Margarethenhöhe eine weibliche Leiche gefunden. Dabei handelt es sich um die Vermisste. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Wir berichten nach. uf

