Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Olpe (ots)

In der Nacht zu Samstag ereignete sich um 01:13 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein 18-jähriger Pkw-Fahrer leicht verletzt wurde. Der 18-Jährige befuhr die L 563 aus Richtung Kessenhammer in Fahrtrichtung Sondern. Ca. 500 Meter vor der Sonderner Talbrücke kam der junge Fahrer mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Leitpfosten und einer Hecke. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 18-Jährige erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Durch den Unfall erlitt der junge Mann leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 5000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L 563 für eine Stunde gesperrt.

