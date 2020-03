Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Taschendiebin in Supermarkt festgehalten

Viersen-Dülken (ots)

Am Mittwoch gegen 12.30 Uhr bemerkte eine 59-jährige Viersenerin eine Berührung an ihrem Arm, als sie in einem Supermarkt auf der Heiligenstraße in Dülken einkaufte. Als sie sich umdrehte, stand ihr eine junge Frau gegenüber, die das Portemonnaie der Viersenerin in der Hand hielt, sie hatte dieses aus der Handtasche der Viersenerin gestohlen. Als die 59-Jährige auf sich aufmerksam machte und um Hilfe rief, warf die Taschendiebin das Portemonnaie in ein Regal und versuchte, aus dem Markt zu flüchten. Ein Mitarbeiter des Markes hielt die Diebin auf und bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest. Bei der Diebin handelt es sich um eine 35-jährige Frau (bulgarisch) aus Köln. Die Frau wurde zwischenzeitlich entlassen, die Ermittlungen dauern an. /wg (251)

