POL-VIE: Viersen-Dülken: Tageswohnungseinbrecher von Bewohnerin überrascht

Viersen-Dülken (ots)

Am Mittwoch gegen 13.00 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus auf der Otto-Hahn-Straße in Dülken zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch. Die Bewohnerin einer Wohnung in der zweiten Etage hörte von der Wohnungstür aus verdächtige Geräusche. Als sie nachschaute, stand ihr im Flur ein unbekannter Mann gegenüber, der die Wohnungstür auf unbekannte Weise geöffnete hatte. Als der Unbekannte die Frau sah, lief er der durch das Treppenhaus auf die Straße und weiter in unbekannte Richtung. Der Mann ist etwa 30 Jahre alt und ca. 1,70 Meter groß. Er war dunkel gekleidet, trug eine graue Kappe und einen schwarzen Rucksack. Er sprach gebrochenes Englisch. Hinweise auf den Mann bitte an die Kripo über die 02162/377-0. /wg (249)

