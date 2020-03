Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Pkw-Fahrer wendet und kollidiert mit Radfahrerin - leicht verletzt

Kempen (ots)

Am Mittwoch gegen 06.00 Uhr fuhr ein 54-jähriger Autofahrer (deutsch) aus Krefeld auf dem Hooghe Weg in Kempen aus Richtung Industriering Ost. Auf der Straße wendete er sein Fahrzeug, um in eine Parkbucht zu fahren. Dabei stieß er mit einer entgegenkommenden Radfahrerin zusammen. Die 57-jährige Kempenerin stürzte und wurde leicht verletzt. In einem Krankenhaus wurde sie ambulant behandelt. /wg (246)

