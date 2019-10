Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung: Felsbrocken auf der B498 zwischen Goslar/Oker und der Okertalsperre; Sperrung

Goslar (ots)

Aktuell befinden sich Felsbrocken auf der B498. Diese Felsbrocken haben in Höhe Romkerhalle diverse Pkw und ein Gebäude beschädigt. Personenschäden sind nicht bekannt. Die Fahrbahn ist bis einschließlich Donnerstag, 10.10.2019, durch die Straßenmeisterei gesperrt. Ein Geologe wird am morgigen Tag seine Überprüfungen durchführen können. Die Fahrbahn wird ab dem Ortsausgang Goslar/Oker in Fahrtrichtung Okertalsperre und aus der Gegenrichtung an der Weißwasserbrücke gesperrt. Es wird nachberichtet.

Holzhausen, POK

