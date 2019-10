Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall am 08.10.2019, 08.00 Uhr:

Der 48jährige Fahrer eines VW Polo befuhr die Ilsenburger Straße in Richtung Bahnhof. In Höhe des Einmündungsbereiches zur Sachsenbergstraße musste er seinen Pkw verkehrsbedingt abbremsen. Hierbei verwechselte er das Bremspedal mit der Kupplung. Um einen Auffahrunfall zu verhindern zog er an der Handbremse, was dazu führte, dass er mit dem Fahrzeug auf den Gehweg geriet und anschließend an einem Grundstückszaun zum Stehen kam. Eine in diesem Moment auf dem Gehweg entlanggehende Fußgängerin konnte sich jedoch nur durch beherztes Ausweichen zur Seite vor einem Zusammenstoß retten, zog sich jedoch eine leichte Verletzung zu. Die 26jährige Frau aus Bad Harzburg wurde zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus transportiert. Der entstandene Sachschaden hat eine Höhe von insgesamt ca. 2500,- Euro.

