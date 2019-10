Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 09.10.2019

Goslar (ots)

Körperverletzung / Seesen - Rhüden

Am Samstag, 05.10.19, schlug ein unbekannter Mann einem anderen Kunden beim Autohof Rhüden grundlos mit der flachen Hand ins Gesicht. Das Opfer hatte zuvor am Drive-in-Stand bei MC Donalds/Rhüden eine Diskussion mit dem Filialleiter geführt. Das Opfer nimmt an, dass der Täter keine weitere Verzögerung bezüglich seines Essens in Kauf nehmen wollte.

Für sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der oben bezeichneten Straftaten führen können, wenden sie sich bitte an das

Polizeikommisariat Seesen Frankfurter Straße 4 / 38723 Seesen Tel.: 05381 / 944-0 (SK)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell