Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Polizisten erfolgreich im Einsatz gegen Taschendiebe: Drei vorläufige Festnahmen nach Antreffen auf frischer Tat in der Viersener Fußgängerzone

Viersen: (ots)

Dass die Zahl der Taschendiebstähle, besonders in der Viersener Innenstadt, der Polizei Kopfzerbrechen bereitet, hatten wir bereits mehrfach berichtet. Wir schauen nicht zu, sondern hin: Mehrere Polizisten der Polizeiwache Viersen und der Kripo waren daher am Montag wieder einmal zu Geschäftszeiten in der Viersener Fußgängerzone unterwegs, um für Sicherheit zu sorgen und Taschendiebe zu identifizieren. Dabei fielen den geschulten Augen der Einsatzkräfte im Laufe des Mittags drei Frauen auf der Fußgängerzone auf, die sich verdächtig verhielten. Zwei der jüngeren Damen waren dabei zeitweise gemeinsam, aber auch getrennt voneinander in verschiedenen Geschäften unterwegs. Eine ältere Dame mit Rollator saß auf einer Bank und hatte die "Lage" augenscheinlich "unter Kontrolle". Eine der 24-jährigen bulgarischen Verdächtigen aus Dortmund konnten die Einsatzkräfte dann in einem Kaufhaus dabei beobachten, wie sie blitzschnell einer älteren Kundin von hinten in die Jackentasche griff. Die 24-jährige hatte doppeltes Pech, denn erstens waren keine Wertsachen in der Tasche der auserwählten 90-jährigen Viersenerin und zweitens klickten unmittelbar nach diesem Diebstahlsversuch die Handschellen. Ihre Mittäterin wie auch die mögliche Komplizin, eine 58-jährige kosovarische Staatsangehörige aus Viersen, kamen beide recht schnell aus ursprünglich deutlicher Entfernung zur Festnahmesituation hinzu und wurden ebenfalls vorläufig festgenommen. Bei den Beschuldigten fanden die Einsatzkräfte einige hundert Euro Bargeld in verschiedener Stückelung. Die größte Menge teilweiser loser Geldscheine fand sich in der Tasche des Rollators der älteren Viersenerin. Lediglich die auf frischer Tat betroffene Verdächtige gestand den Diebstahlsversuch, die beiden anderen bestritten, etwas mit Taschendiebstählen zu tun zu haben. Die beiden Dortmunderinnen sind bereits mehrfach einschlägig landesweit als Taschendiebe polizeilich aufgefallen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die drei Frauen nach Vernehmungen, erkennungsdienstlicher Behandlung und Erheben einer Sicherheitsleistung wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an. Mögliche Geschädigte von (versuchten) Taschendiebstählen werden noch einmal gebeten, Anzeigen zu erstatten.

Für alle aber gilt: Augen auf und Taschen zu!

Um die Menschen aufzuklären, wie man sich effektiv vor Taschendiebstählen schützen kann, werden unsere kriminalpolizeilichen Berater am Mittwoch 18. März von 10-13:00 Uhr am einen Präventionsstand am Sparkassenvorplatz aufbauen. Am selben Tag von 13:30 bis 14:30 Uhr erhalten Sie Tipps an unserem Infostand an der Löhstraße/Ecke Gartenstraße. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!/ah (243)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell