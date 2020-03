Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Versuchter Raub auf der Lange Straße - Polizei sucht Zeugen

Viersen-Dülken (ots)

Am Montag gegen 14.00 Uhr war eine 68-jährige Dülkenerin zu Fuß auf der Lange Straße in Richtung Eligiusplatz unterwegs, als ein bisher Unbekannter in Höhe der Augustastraße die Seniorin gegen eine Wand drückte und versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. Die Frau schrie und hielt die Tasche fest. Der Täter versuchte mehrmals, der Frau die Tasche zu entreißen, was jedoch nicht gelang. Der Täter schubste die Frau, bevor er in Richtung Eligiusplatz weglief. Durch die Wucht des Stoßes fiel die Frau hin und wurde dabei verletzt. Der Räuber ist ca. 30-35 Jahre alt und hat einen dunklen Teint. Er ist etwa 1,80 Meter groß, hat eine stabile Figur und schulterlange, ungepflegte, dunkle Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Jacke. Er trug eine Brille mit dunklen Gläsern. Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat den Täter vor oder nach der Tat in der Dülkener Innenstadt beobachtet? Zeugen wenden sich bitte an die Ermittler über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (242)

