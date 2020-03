Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt - Polizei sucht beteiligten Pkw-Fahrer

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Montag meldete sich eine 16-jährige Schülerin aus Lobberich bei der Polizei in Viersen und machte Angaben zu einem Verkehrsunfall, bei dem sie leicht verletzt wurde. Sie war gegen 09.15 Uhr auf der Kempener Straße in Lobberich in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie etwa 50 Meter vor dem Kreisverkehr an der Van-der-Upwich-Straße von einem schwarzen Auto überholt wurde. Der Wagen machte plötzlich einen Schlenker nach rechts. Geistesgegenwärtig lenkte die Schüler ebenfalls nach rechts, musste dann aber gegenlenken, stieß gegen den Pkw und kam zu Fall. Der Fahrer des schwarzen Pkw hielt an und erkundigte sich nach dem Befinden der 16-Jährigen. Als diese eine Verletzung zunächst verneinte, fuhr der Mann, ohne Angaben zu machen, weiter. Erst später stellte die Schülerin fest, dass sie doch bei dem Unfall verletzt worden war. Der Fahrer ist ca. 25 Jahre alt und schlank. Er hat braune kurze Haare. Die Polizei bittet den beteiligten Radfahrer und weitere Zeugen des Unfalls, sich beim Verkehrskommissariat zu melden. Die Rufnummer lautet: 02162/377-0. /wg (241)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell