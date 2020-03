Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Radfahrendes Kind von Klein-Lkw erfasst: leicht verletzt

Kempen: (ots)

Glück im Unglück hatte ein zehnjähriger Kempener bei einem Verkehrsunfall am Montag um 07:50 Uhr auf dem Hessenring. Der Junge überquerte mit seinem Fahrrad den Hessenring an der Einmündung Mülhauser Straße an der dortigen Ampel. Ein 54-jähriger deutscher Grefrather bog mit seinem Klein-Lkw von der Mülhauser Straße nach rechts auf den Hessenring ab und erfasste das Kind. Der Jungen wurde beim Sturz leicht verletzt./ah (238)

