Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Cafe

Tönisvorst, St. Tönis (ots)

Am 08.03.2020 in der Zeit von 03:00 Uhr - 04.00 Uhr gelangten unbekannten Täter auf der Hochstraße durch das rückwärtige Gartentor auf das Grundstück des Hauses. Hier hebelten sie die Eingangstür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten des Cafés. Es wurden sämtliche Räume / Behältnisse durchsucht. Es steht noch nicht fest, ob bzw. was die Täter entwendet haben. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162-3770 entgegen. /HJR (236)

