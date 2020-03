Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus mit angrenzenden Praxisräumen

Nettetal-Lobberich (ots)

In der Zeit vom 06.03.2020, 21:00 Uhr bis 07.03.2020, 07:30 Uhr hebelten unbekannte Einbrecher auf der Friedenstraße ein Kellerfenster an der rückwärtigen Seite eines Hauses auf und verschafften sich so Zutritt ins Haus. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Wohngebäude mit anliegender Praxis. Beide Parteien sind lediglich durch eine Holztür getrennt. Diese wurde ebenfalls aufgehebelt. Aus den Praxisräumen wurde nichts entwendet. Aus der Wohnung wurde Bargeld sowie diverser Schmuck entwendet. Während der Tat befand sich die Geschädigte im Objekt und schlief. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162-3770 entgegen. /HJR (234)

