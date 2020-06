Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Alkoholisierter Pkw-Fahrer in Hillmicke

Wenden (ots)

Am Sonntag um 16:45 Uhr befährt ein 61-jähriger Wendener die Straße In der Trift in Hillmicke. Aufgrund eines Zeugenhinweises, dass der Opelfahrer vor Fahrtantritt Alkohol getrunken haben soll, konnte er noch auf dem Fahrersitz durch die Beamten angetroffen werden. Da er sich kaum auf den Beinen halten konnte und ihm ein Atemalkoholvortest nicht möglich war, wurde ihm auf der Polizeiwache Olpe eine Blutprobe entnommen. Entsprechend wurde ein Strafverfahren eingeleitet sowie sein Führerschein sichergestellt.

