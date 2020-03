Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bundespolizei Trier liefert 23-Jährigen zur Verbüßung der Restfreiheitsstrafe nach Luxemburg aus

Trier (ots)

Ein 23-jähriger Luxemburger wurde am Dienstag von der Bundespolizei Trier an die luxemburgischen Behörden ausgeliefert.

Der Mann wurde im Juni 2019 vom Landgericht Saarbrücken wegen Drogendelikten unter Mitführen einer Schusswaffe zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 3 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Einen Teil seiner Strafe saß er in bis zum heutigen Tag in der JVA Saarbrücken ab. Der Beantragung, seine Restfreiheitsstrafe in Luxemburg zu verbüßen, wurde stattgegeben.

Die Auslieferung erfolgte am Grenzübergang Wasserbilligerbrück.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0651 - 43678-1009

Mobil: 0176 - 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell