POL-OG: Schutterwald - Verkehrsunfall in Folge von Unachtsamkeit

Ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag in der Seestraße. Ein 29-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr kurz vor 16 Uhr die Seestraße in Richtung Bahnhofstraße, als ein 32 Jahre alter BMW-Lenker seinen Wagen aus einem an der Seestraße gelegenen Grundstück unachtsam auf die Straße lenkte. Hierbei kollidierte der BMW mit der linken Fahrzeugseite des Mercedes. Verletzt wurde dabei niemand.

