Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim- Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Zeugen gesucht

EttenheimEttenheim (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim sind auf der Suche nach einem Unfallflüchtigen, der am Montagmorgen einen ordnungsgemäß geparkten Mercedes beschädigt hat. Der Wagen war zwischen 10:45 Uhr und 11 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Tullastraße abgestellt, als der bislang unbekannte Unfallverursacher gegen das Heck des Mercedes stieß und sich anschließend unter Zurücklassens eines Schadens von circa 2.000 Euro vom Unfallort entfernte. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 07822 44695-0 an die Ermittler des Polizeipostens Ettenheim.

/kw

