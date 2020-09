Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten: Imbiss in Flammen

Emsdetten (ots)

Ein Imbiss in der Straße Grünring in Emsdetten ist in der Nacht zu Donnerstag (10.09.2020) teilweise abgebrannt. Ein Zeuge bemerkte nachts zufällig von seinem Auto aus eine starke Rauchentwicklung und stellte dann fest, dass der Imbiss brannte. Um 02.39 Uhr alarmierte er die Feuerwehr, die mit etwa 30 Kräften zum Brand ausrückte. Als die Polizei wenig später am Brandort eintraf, stand der Imbiss bereits teilweise in Flammen. Um dem Brand Herr zu werden, musste die Feuerwehr drei Türen zum Gebäude aufbrechen. Außerdem wurden die Wände des angebauten Kühlraums abgerissen. Schließlich konnte das Feuer gelöscht werden. Angaben zur Höhe des Sachschadens können derzeit nicht gemacht werden. Auch die Brandursache ist derzeit noch unklar. Es besteht aber der Verdacht auf Brandstiftung. Die Polizei bittet daher Zeugen um Hinweise zum Brandgeschehen unter Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell