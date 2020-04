Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg - Motorradunfall

Freiburg (ots)

Vogtsburg-Achkarren - Am Montag 20.04.2020 gegen 22:36 Uhr stürzte ein alleinbeteiligter Motorradfahrer auf Höhe des Sportplatzes Achkarren und prallte neben der Fahrbahn gegen einen Telegrafenmast. Hierbei zog sich der 19jährige Kradfahrer Verletzungen zu, die eine Einlieferung in ein Krankenhaus erforderlich machten. Am Motorrad entstand Totalschaden. Mit der Reparatur des beschädigten Mastes wurde die Telekom beauftragt. Zur Rekonstruktion des Unfallherganges hat das Polizeirevier Breisach die Ermittlungen aufgenommen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Telefon: 07667/ 9117-0

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell