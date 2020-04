Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinhausen: Kläranlage durch Öl verunreinigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 18.04.2020, wurde die Polizei um circa 22.30 Uhr darüber in Kenntnis gesetzt, dass es im Klärwerk in Rheinhausen zu einer Verunreinigung durch eine Öl-artige Flüssigkeit gekommen sei. Die Feuerwehr wurde hinzugezogen, um den Ölteppich in der Anlage abzusaugen.

Der Betrieb der Kläranlage wurde durch den Vorfall stark beeinträchtigt. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangte jedoch kein verunreinigtes Wasser aus der Anlage in öffentliche Gewässer. Bei der Flüssigkeit handelte es sich sehr wahrscheinlich um Heizöl. Bislang ist nicht bekannt, an welcher Stelle das Öl in das Kanalnetz eingeleitet worden ist. Der entstandene Sachschaden dürfte sich Schätzungen zufolge mindestens im vierstelligen Bereich bewegen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenaufruf: Wer kann Hinweise zur Herkunft der Flüssigkeit geben? Hinweise nimmt die Abteilung für Gewerbe- und Umweltdelikte des Polizeipräsidiums Freiburg unter der Telefonnummer 0761 216890 entgegen. Nachts und am Wochenende können Sie sich an das Polizeirevier Emmendingen wenden (Tel. 07641 582-0).

