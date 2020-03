Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: +++ Storch offenbar beschossen +++ Einbrecher flüchten +++ Zusammenstoß zwischen Fußgänger und PKW +++ Ford beschädigt und abgehauen +++ In Baustelle gekracht, Auto zurückgelassen +++

>Rockenberg: Storch offenbar beschossen - Ermittler bitten um Hinweise!

Einen schwerverletzten Weißstorch mussten Veterinäre am vergangenen Montag (09. März) einschläfern. Dabei stellten sie ein Projektil im Körper des streng geschützten Tieres fest und verständigten daraufhin die Polizei. Laut Zeugenaussagen wurde der verletzte Vogel bereits am vergangenen Samstag (07. März) in einer westlich des Klärwerks gelegenen Feldgemarkung bei Rockenberg gesichtet. Nicht fest steht derzeit, ob das Tier aufgrund des Beschusses derart schwer verletzt wurde oder ob gegebenenfalls weitere Umstände dazu beitrugen.

Bei dem aufgefundenen Geschoss handelt es sich um ein sogenanntes "Diabolo". Diabolos werden aus Luftgewehren und -Pistolen verschossen.

Die Polizei ermittelt nun, unter anderem wegen Verstößen gegen das Bundesnaturschutzgesetz sowie das Tierschutzgesetz. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit den Ermittlern in Butzbach, Tel: 06033/70430 in Verbindung zu setzen.

+++

>Rodheim: Einbrecher flüchten

Am Sonntag (15. März) kletterten zwei Unbekannte auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Waldstraße. Sie hebelten gegen 20.10 Uhr eine dortige Tür auf. Anwohner bemerkten das Duo, woraufhin die Straftäter zu Fuß das Weite suchten. Sie rannten über die Waldstraße in Richtung L3204. Zeugen beschreiben die beiden etwa 20 bis 30 Jahre alten männlichen Täter als schlank. Zudem soll einer der beiden mit einem dunklen Mantel mit fellbesetztem Kragen getragen haben.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Kripo Friedberg, Tel: 06031/6010 in Verbindung zu setzen.

+++

>Büdingen: Zusammenstoß zwischen Fußgänger und PKW

Am Freitag (13. März) befuhr ein 80-Jähriger aus dem Wetteraukreis mit einem schwarzen Alfa Romeo die Orleshäuser Hauptstraße aus Richtung Büdingen kommend. Kurz nach dem Ortseingang Orleshausen kam es auf der Fahrbahn zu einem Zusammenstoß mit einem 13-jährigen Fußgänger. Den verletzten Jungen brachten Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am PKW entstand Sachschaden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt nun die Polizei in Büdingen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 06042/96480 zu melden.

+++

>Friedberg: schwarzen Ford beschädigt und abgehauen

Einen etwa zwischen 10.40 Uhr und 11.05 Uhr am Goetheplatz geparkten, schwarzen Ford beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag (16. März). Offenbar hatte der Unfallverursacher sein Fahrzeug rechts neben dem Ford abgestellt. Anhand der Spurenlage gehen die Ermittler davon aus, dass dieser beim Ausparken das schwarze Fahrzeug streifte und anschließend davonfuhr. Hinweise in diesem Zusammenhang erbittet die Polizei Friedberg, Tel: 06031/6010. Der hinterlassene Schaden beträgt etwa 3.500 Euro.

+++

>Karben: In Baustelle gekracht, PKW zurückgelassen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verunfallte nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen etwa 23 - 01 Uhr ein blauer Opel in der Brunnenstraße im Ortsteil Kloppenheim. Dabei krachte das Fahrzeug in eine Baustellenabsperrung. Die hinzugerufene Polizeistreife konnte an der Unfallstelle niemanden mehr antreffen. Offensichtlich hatte sich der Fahrer zuvor bereits entfernt. Die Polizisten stellten den nicht mehr fahrbereiten Opel daher schließlich sicher. Feuerwehrkräfte beseitigten ausgetretene Betriebsstoffe. Hinwiese zum Unfallhergang sowie bezüglich der Identität des Fahrzeugführers erbitten die Ermittler der Polizeistation Bad Vilbel unter 06101/54600.

+++

