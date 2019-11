Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruchsdelikte am Montag

Lengerich (ots)

Nach einem Einbruch und einem Einbruchsversuch in zwei Wohnhäuser am Nelkenweg und am Diersmanns Weg hat die Polizei die Spuren an den Tatorten gesichert und die Ermittlungen zu den bisher unbekannten Tätern aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die im Tatzeitraum in den dortigen Wohngebieten verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Der Tatzeitraum liegt in der kurzen Zeit zwischen 16.45 Uhr und 17.30 Uhr. Um 17.15 Uhr ist ein Bewohner am Diermannsweg durch ungewöhnliche Geräusche an einer Zugangstür aufmerksam geworden. Eine unbekannte Person versuchte, diese gewaltsam zu öffnen, hatte dann aber wohl den Bewohner bemerkt und war geflüchtet. Am Nelkenweg nahmen die Einbrecher einen Blumentopf und zertrümmerten damit die Scheibe der Terrassentür. In dem Gebäude suchten sie nach Wertgegenständen und fanden dabei Bargeld und Schmuck. Die Einbrecher hatte im ersten Obergeschoss eine Balkontür geöffnet. Möglicherweise sind sie hierüber geflüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515.

