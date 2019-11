POL-ST: Emsdetten, Westerkappeln, Ibbenbüren, Greven, Lotte, Saerbeck, Lengerich, Rheine, Einbruchsdelikte

Polizei Steinfurt

Ort: Emsdetten, Spiekkamp, Wohngebäude Zeit: 19.11.2019, 04.15 Uhr bis 18.30 Uhr Unbekannte brachen gewaltsam die Haupteingangstür auf. Der Versuch, eine Wohnungstür aufzubrechen, scheiterte. Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415.

Ort: Emsdetten, Spiekkamp, Nachbargebäude Zeit: 23.11.2019, 18.00 Uhr bis 20.15 Uhr Ebenfalls Hauseingangstür aufgebrochen und dann an einer Wohnungstür gescheitert. Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415.

Ort: Saerbeck, Kreuzkamp, Einfamilienhaus Zeit: 22.11.2019, 17.20 bis 17.53 Während der kurzen Abwesenheit einer Bewohnerin drangen zwei unbekannte Täter in das Haus ein. Bei der Rückkehr um 17.53 Uhr wurden die Täter überrascht. Sie flüchteten über die Gartenseite des Hauses in Richtung Sandstege. Die Einbrecher waren über die Terrassentür in das Gebäude eingestiegen. Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415.

Ort: Rheine-Mesum, Rheiner Straße, Tankstelle Zeit: Sonntag, 24.11.2019, 23.42 Uhr Zwei unbekannte Täter wollten in das Tankstellengebäude einbrechen und hielten sich auch schon auf dem Dach auf. Beide Täter flüchteten, ohne ins Gebäude gelangt zu sein. Beschreibungen: 1) Etwa 20 Jahre alt, schwarze Kapuze, korpulent, roter Pullover unter einer schwarzen Jacke. 2) Cirka 20 Jahre, schlanke Statur, schwarze Kleidung Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215. Ort: Lengerich, An der Waldeisenbahn Zeit: 22.11.2019, 00.00 Uhr bis 01.00 Uhr Eine unbekannte Täterin schlug die Terrassentür ein und begab sich in das Einfamilienhaus. Im Gebäude wurde die etwa 35 bis 40 Jahre alte Frau überrascht. Sie verließ das Haus. Beschreibung: Etwa 165 cm groß, dunkel Haare mit einem Zopf, Kleid mit Jacke darüber. Hinweise bitte unter Telefon 05481/9337-4515.

Ort: Lotte, Am Botterbusch Zeit: 20.11.2019, 00.00 Uhr bis 23.11.2019, 08.00 Uhr Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohngebäude. Es wurden mehrere Schränke geöffnet und durchsucht. Diebesgut noch unklar. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Ort: Ibbenbüren-Uffeln, Zeppelinstraße, Firma Zeit: 21.11.2019, 14.00 Uhr bis Montagmorgen, 25.11.2019, 07.00 Uhr Unbekannte Täter schlugen die Scheibe eines Rolltores ein. Aus einer Lagerhalle entwendeten sie Transformatoren und Kabel sowie verschiedene Werkzeuge. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Ort: Greven, Teichstraße, Schule Zeit: Freitag, 22.11.2019, 16.00 Uhr bis Montagmorgen, 07.00 Uhr Im Gebäude wurden verschiedene Türen sowie Behältnisse gewaltsam geöffnet und dabei beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen wurden ein Laptop, ein Akkuschrauber sowie ein Mobiltelefon entwendet. Sachschaden etwa 3.000 Euro. Beuteschaden ungefähr 1.500 Euro. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

Ort: Ibbenbüren, Münsterstraße 63, Tankstelle Zeit: Freitag, 22.11.2019, 01.46 Uhr bis 04.00 Uhr Unbekannte, maskierte Täter entwendeten einen Pkw (Typ Renault Trafic) von dem Gelände der Tankstelle. Der weiße Wagen ist noch nicht wieder aufgefunden worden, Kennzeichen ST - TK 110. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Ort: Westerkappeln, Osnabrücker Straße, Schule Zeit: 23.11.2019, 01.09 Uhr Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Bürotrakt der Schule. Schränke und Schubladen wurden geöffnet. Es wurden drei Tablets und eine Kamera gestohlen. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

