Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch-Buchholz: Rammler entwendet

Vörstetten: Senior verunfallt

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (2Meldungen)

Waldkirch-Buchholz: Rammler entwendet

Im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagmittag wurden in Batzenhäusle gleich mehrere Zuchthasen (Rammler) entwendet. Die Täterschaft musste hierzu einen Zaun übersteigen, um auf das Gelände "hintere Holzmatte" in der Rappeneckstraße zu gelangen. Der Eigentümer und auch die Polizei interessieren sich nun für den Verbleib der vier "fuchsroten" Tiere. Hinweise bitte an das Polizeirevier Waldkirch. Telefon: 07681/4074-0.

Vörstetten: Senior verunfallt

Am Samstag war ein älterer Herr mit seinem Fahrrad in Vörstetten unterwegs. Als er in der Verlängerung der Markgrafenstraße beim Krottenaugarten die dortige Kreisstraße überqueren wollte, übersah er nach derzeitigem Ermittlungsstand einen bevorrechtigten Pkw, der von rechts kam. Obwohl die Autofahrerin geistesgegenwärtig stark bremste, kam es noch zur Kollision zwischen Radfahrer und Auto. Der 1939 geborene Fahrradfahrer stürzte auf die Straße und verletzte sich so sehr, dass ein stationärer Krankenhausaufenthalt die Folge war. Der von ihm getragene Helm verhinderte wohl Schlimmeres. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf etwa 4.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

RWKI/rb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Thomas Spisla

Telefon: 0761 / 882 1015

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell