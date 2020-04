Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Friedenweiler - Autofahrer viel zu schnell und stark alkoholisiert unterwegs

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 19.04.2020, führten Beamte des Polizeireviers Titisee-Neustadt auf der B31 in Höhe der Tank- und Rastanlage in Fahrtrichtung Donaueschingen eine Geschwindigkeitsüberwachung durch.

Um 18.15 Uhr konnte ein 33-jähriger Autofahrer innerhalb des 70 km/h-Bereichs, nach Abzug der vorgeschriebenen Toleranz mit einer gefahrenen Geschwindigkeit von 151 km/h gemessen werden. Seine verzögerte Reaktionsfähigkeit und Geschwindigkeitsüberschreitung um 81 km/h bereiteten dem jungen Fahrer sichtlich Probleme, sein Fahrzeug rechtzeitig vor dem polizeilichen Anhalteposten zum Stillstand zu bringen. Bei der nachfolgenden durchgeführten Kontrolle, stellten die Beamten zudem noch eine Alkoholbeeinflußung von deutlich über 1,5 Promille Atemalkoholkonzentration fest. Nach durchgeführter Blutentnahme wurden die Fahrzeugschlüssel an Familienangehörige übergeben. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und zusammen mit einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung der Staatsanwaltschaft übersandt.

RTN/CW

