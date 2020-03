Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Overhagen - Aufgefahren

Lippstadt (ots)

Eine 47-jährige Autofahrerin aus Erwitte befuhr mit ihrer 11-jährigen Beifahrerin am Donnerstagmorgen, gegen 7.55 Uhr, die Nepomukstraße in Richtung Lippstadt. In Höhe des Buswendeplatzes in Overhagen wollte sie nach links abbiegen. Um den Gegenverkehr durchfahren zu lassen, musste sie kurzzeitig warten. Ein 20-jähriger Autofahrer aus dem Lippetal konnte noch problemlos hinter ihr anhalten. Ein 18-jähriger Autofahrer, ebenfalls aus dem Lippetal, der auf der Nepomukstraße in die gleiche Richtung fuhr, erkannte die Situation zu spät und fuhr dem 20-Jährigen mit seinem Wagen auf. Durch die Wucht des Aufpralls stieß dieser wiederum gegen das wartende Auto der Erwitterin. Die 11-jährige Beifahrerin wurde hierdurch leicht verletzt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 4.000 Euro geschätzt. (reh)

