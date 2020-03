POL-SO: Kreis Soest - 10.000 Messstellen veröffentlicht

Kreispolizeibehörde Soest

Kreis Soest - 10.000 Messstellen veröffentlicht

Kreis Soest

Seit dem Frühjahr 2012 veröffentlicht die Kreispolizeibehörde Soest wöchentlich circa 24 Orte, an denen Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden. War man im Anfang noch erstaunt über Meldungen, so gehört es heute Woche für Woche dazu, dass die Pressestelle der Polizei eine Liste für die kommende Woche veröffentlicht. Oft taucht die Frage auf, warum die Polizei das macht. Die Antwort ist recht simpel: Die Polizei möchte das Thema "Geschwindigkeit" ständig präsent halten. Viele Unfälle passieren durch überhöhte Geschwindigkeiten und wären somit vermeidbar. Darum ist es wichtig, wenn darüber gesprochen, geschrieben oder gelesen wird - so wie hier! Selbstverständlich werden nicht alle Messstellen veröffentlicht. Die Radarfahrzeuge sind auch an anderen, wie den täglich genannten Orten, im Einsatz. Außerdem finden Geschwindigkeitskontrollen auch durch Lasermessungen statt. Neben der Kreispolizeibehörde betreiben der Kreis Soest und die Stadt Lippstadt eigene Kontrollen mit Radarfahrzeugen. Wer also meint, nur an den veröffentlichten Stellen kann man geblitzt werden, der täuscht sich. (lü)

