Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Bad Driburg (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 85-jähriger Mann aus Bad Driburg bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 04.03.2020, gegen 17.15 Uhr. Er war zu Fuß auf dem Gehweg des Konrad-Adenauer-Ring unterwegs. Gleichzeitig wollte eine 45-jährige Frau aus Schieder-Schwalenberg mit ihrem VW Tiguan den Parkplatz des Kinos verlassen. Dazu nutzte sie die derzeit wegen Bauarbeiten eingerichtete Ausfahrt, die über den Gehweg auf den Konrad-Adenauer-Ring führt. Sie wollte nach rechts in Richtung Pyrmonter Straße weiter fahren. Als die Frau anfuhr, übersah sie den Fußgänger, der durch den Zusammenstoß mit dem VW stürzte. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. /Te.

