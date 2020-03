Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Vermisster Borgentreicher soll sich melden

Borgentreich (ots)

Borgentreich, 27.02.2020

Auch wenn der Polizei in Warburg inzwischen mehrere glaubwürdige Hinweise von Zeugen vorliegen, die den vermissten 27-Jährigen aus Borgentreich (siehe Pressemitteilung vom 03.03.2020) nach seinem Verschwinden am 29.02.2020 gesehen haben, laufen im Hintergrund die Ermittlungen der Polizei weiter. Da bisher kein direkter Kontakt zu dem 27-Jährigen aufgebaut werden konnte, wird der Borgentreicher aufgefordert, sich entweder mit seinen Angehörigen oder mit der Polizei in Warburg unter Telefon 05641/78800 in Verbindung zu setzen.

