Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Motor laufen lassen

Lippstadt (ots)

Ein 38-jähriger Autofahrer aus Warstein erregte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 2.10 Uhr, die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife. Der Mann befand sich in seinem Wagen mit laufendem Motor am Busbahnhof an der Rixbecker Straße. Den Beamten fiel im Rahmen der anschließenden Kontrolle der Cannabisgeruch im Wagen auf. Sie konnten eine geringe Menge Amphetamin und einen Joint im Fahrzeug auffinden. Das Rauschgift wurde anschließend sichergestellt. Da der Autofahrer den Drogenkonsum innerhalb der letzten Tage einräumte und der anschließende Drogenvortest positiv verlief, wurde eine Blutprobe durch die Beamten angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. (reh)

