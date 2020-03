Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Westönnen - Polizei sucht Fahrer eines weißen VW Caddy

Werl (ots)

Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochnachmittag, gegen 14.15 Uhr, im Heideweg, den Fahrer eines weißen VW Caddy. Zuvor befuhr ein 31-jähriger Autofahrer aus Siegen mit seinem grauen Skoda den Heideweg in Richtung Westönner Bundesstraße. Als ihm ein weißer VW Caddy entgegenkam und plötzlich auf seine Fahrbahnseite geriet, wich der 31-Jährige nach rechts aus und fuhr auf den Grünstreifen. Anschließend prallte er mit seiner rechten Fahrzeugseite gegen eine Mauer, wodurch ein Sachschaden von schätzungsweise 9.000 Euro entstand. Der Fahrer des Caddy hielt kurz an und setzte dann seine Fahrt auf dem Heideweg in Richtung B516 fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Flüchtige war circa 20 bis 30 Jahre alt, hatte dunkle, kurze Haare und trug einen Dreitagebart. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Unfall oder den Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

