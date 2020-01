Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Büroräume an der Steinmetzstraße

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht zu Montag sind Einbrecher in Büroräume an der Steinmetzstraße in der Innenstadt eingestiegen. Die Täter hebelten die Tür auf und klauten einen geringen Betrag Bargeld und weitere Wertgegenstände.

Im gleichen Gebäude verschafften sich die Einbrecher Zugang zu den Kellerräumen eines Steuerberaters und durchwühlten dort Schränke. Sie entwendeten nichts.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um sachdienliche Hinweise an 02161-29-0. (km)

