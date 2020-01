Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher kamen über die Terrassentür

Mönchengladbach (ots)

In der Zeit vom 6. bis zum 13. Januar sind unbekannte Täter über die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung in ein Mehrfamilienhaus an der Römerkuppe in Hardt eingebrochen. Die Einbrecher durchwühlten die komplette Wohnung und nahmen einige Wertgegenstände mit.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um sachdienliche Hinweise an 02161-29-0. (km)

