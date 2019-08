Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Streit in einer Mainzer Bar

Mainz, Bleichenviertel (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es gegen 05.00 Uhr in einer Bar im Mainzer Bleichenviertel zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 25-jährigen Männern, welche durch das Eingreifen von unbeteiligten Zeugen beendet werden konnte. Durch die verständigten Beamten wurden beide Männer angetroffen. Es wurde eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung eröffnet, weitere Ermittlungen hierzu dauern an. Aufgrund der Umstände konnten vor Ort nicht sämtliche anwesenden Personen zu möglichen Beobachtungen befragt werden. Mögliche Zeugen der Tat werden daher gebeten, sich an die Polizeiinspektion Mainz 1 Weißliliengasse 12, 55116 Mainz, Telefon: 06131-654110, zu wenden.

