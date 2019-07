Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wathlingen - PKW aufgebrochen

Celle (ots)

Unbekannte Täter schlugen in der vergangenen Nacht (Montag, 15.07.2019) die Scheibe eines PKW BMW ein. Der Wagen stand über Nacht auf einem Grundstück in der Bachstraße vor der Garage des Geschädigten. Die Kriminellen entwendeten aus dem Wagen das Multifunktionslenkrad sowie die Tachoeinheit. Es entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Hinweise von Zeugen bitte an die Polizei in Wathlingen unter Telefon 05144/9866-0.

