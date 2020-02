Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Scheiben an zwei Pkw eingeworfen; Schwarmstedt: Sportgerät beschädigt

Heidekreis (ots)

02.02 / Scheiben an zwei Pkw eingeworfen

Soltau: An einem in der Nacht zu Montag in der Brandenburger Straße geparkten weißen Pkw Kia warfen unbekannte Täter die Seitenscheibe der Fahrertür ein und entwendeten aus dem Pkw ein Portemonnaie mit Inhalt. Das gleiche wurde an einem auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses im Marienburger Damm abgestellten lila-farbenen Pkw Audi A 1 vorgenommen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 1200 Euro. Hinweise zur Tat bitte an die Polizeiinspektion Heidekreis unter 05191/93800.

31.01 / Sportgerät beschädigt

Schwarmstedt: Auf dem Sportplatz Am Beu zerstörten unbekannte Täter am vergangenen Wochenende die Vorhängeschlösser und teilweise die Aufbewahrungsbox für eine Weichbodenmatte. Die Weichbodenmatte wurde durch weitere Beschädigungen unbrauchbar. Der Schaden beträgt 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Schwarmstedt, Tel.: 05071/800350, zu melden.

