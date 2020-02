POL-HK: Schneverdingen:Unfallzeugin gesucht

Polizeiinspektion Heidekreis

03.02./Unfallzeugin gesucht Schneverdingen: Die Polizei Schneverdingen sucht die Zeugin zu einem Unfall der sich bereits am 17.01.2020, um 19:30 Uhr, in der Freudenthalstraße in Höhe der Kirche ereignete. Im Vorbeifahren ist an einem dort abgestellten PKW Skoda Octavia der linke Aussenspiegel durch einen PKW bei dem es sich vermutlich um einen BMW handelt, beschädigt worden. Eine namentlich nicht bekannte Person teilte der Geschädigten den Unfall mit. Diese bisher nicht bekannte Zeugin wird gebeten sich mit der Polizeistation Schneverdingen unter 05193/982500 in Verbindung zu setzten.

